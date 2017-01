Megan Gale incinta, ma il pancino ancora non si vede

09:35 - Sorriso stampato sul viso e telefonino alla mano, forse per ringraziare gli amici e i conoscenti degli auguri. Dopo aver annunciato la gravidanza su Instagram - con tanto di ecografia - Megan Gale non mostra ancora i segni della gravidanza e sfoggia un pancino perfettamente piatto. L'istinto materno, però, è già ben sviluppato in lei e Megan si avvolge teneramente nella camicia, per proteggere il bebè che cresce dentro di lei.

Si tratta del primo figlio per la modella australiana e il compagno Shaun Hampson. La coppia è al settimo cielo e su Twitter ha voluto ringraziare i fan per l'affetto. "Grazie a tutti a nome mio e di Shuan per tutti i bellissimi messaggi di congratulazioni per la mia gravidanza - ha cinguettato la futura mamma - Siamo rimasti commossi da tutte le parole dolci e gli auguri. Grazie mille da Megan e Shaun".