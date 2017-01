"U&D", Francesca è incinta di Eugenio

15:57 - La notizia, più volte sussurrata in queste settimane, adesso è ufficiale. Francesca Del Taglia è incinta di Eugenio Colombo. La coppia, nata nel salotto di "Uomini e Donne", più volte ha esternato il desiderio di creare una famiglia. E finalmente può annunciare, tramite il profilo Facebook, l'arrivo della colomba: "Già sento battere il suo cuore, arriva il frutto dell'amore. Siamo felicissimi".

Francesca ed Eugenio non stanno più sulla pelle, tanto che l'ex tronista confessa: "Mi piacerebbe che fosse una femminuccia". E sul profilo appare il commento dei fan: "POPOLO eccociiiiiiiiiiiiii qui… La tanto attesa notizia è ARRIVATA... La nostra Kekka è in dolce attesa… Finalmente MODALITA’ SHHHH TOLTA... Ci avete invaso di domande e ora è arrivata la RISPOSTA... Noi siamo super emozionate e felici per loro… Gli facciamo i più grandi e immensi AUGURI… Siamo sicure che saranno due genitori meravigliosi... Ora lasciamo la parola a voi... Sfogatevi con auguri e dediche... ora potete!". I commenti e gli auguri, naturalmente, sono piovuti.