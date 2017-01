Megan Gale in posa col pancione

13:45 - Megan Gale posa abbracciando il suo pancione ed è radiosa, avvolta in un abito dal taglio impero color fucsia. Entrata nel sesto mese di gravidanza, la modella australiana fidanzata con il giocatore di football australiano Shaun Hampson, aveva dato il primo annuncio direttamente su Instagram, postando la prima ecografia della bimba.

Fiocco rosa, dunque, per la coppia che sta insieme dal 2011 e che, nonostante i 13 anni di differenza, sembra non aver alcun problema di affinità. Immortalati di recente insieme agli Australian Open, i due si sono lasciati fotografare più innamorati che mai. Una gravidanza fortemente voluta, come aveva confessato la modella in una recente intervista a Who Magazine:"Ho sempre voluto diventare mamma. È un'emozione incredibile. Ho già istinti materni e di protezione".



Attivissima sui social dove documenta la crescita del suo pancione e la sua quotidianità, Megan Gale si è ormai ritirata dalle passerelle anche se non rinuncia a presenziare agli eventi e ai red carpet. Stilista di una linea di costumi e futura mamma a tempo pieno, l'australiana che ha fatto impazzire milioni di italiani con i suoi occhi verdi e le sue curve mozzafiato non ha persone nemmeno un po' del suo charme, anzi. Con il pancione lei è ancora più sensuale.