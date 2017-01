Manuela Arcuri alla vigilia del parto

12:21 - Il prossimo baby vip sarà il suo. Per Manuela Arcuri infatti è cominciato il conto alla rovescia. L'attrice, che partorirà il 6 maggio, si gode, nell'attesa, una giornata di mare a Fregene e sfoggia il suo pancione esplosivo e un dolcissimo bacio d'amore con il compagno Giovanni Di Gianfrancesco.

Dopo Maddox, figlio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, è quindi la volta di un altro figlio d'arte, un altro maschietto, che potrebbe chiamarsi Mattia, Jacopo o Lorenzo. Ormai giunta a termine l'Arcuri può finalmente concedersi di fare solo la mamma in attesa. Smessi i panni di opinionista del Grande Fratello l'attrice si gode il suo pancione e il relax, come mostrano gli scatti di Diva e Donna.



Le forme generose e abbondanti della gravidanza le donano e Manuela le mostra con orgoglio, mentre passeggia con il compagno in riva al mare. Il décolleté esplosivo la rende ancora più sexy, ma lei in questo momento pensa solo al suo bebè: "E' una gioia immensa sentire il bambino muoversi dentro di me"... e a Giovanni, che bacia teneramente e che le posa dolcemente una mano sulla pancia. "Nel 2015 ci sposiamo...", anche se lui non gliel'ha ancora chiesto.