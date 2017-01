La Riccobono posa nuda col pancione

17:06 - Una mamma divina quella immortalata dal fotografo di moda, Giovanni Gastel. E' Eva Riccobono, nuda col pancione su Vanity Fair. L'attrice siciliana, ex modella, diventerà a fine maggio mamma di un maschietto. Nella rivista appare senza veli insieme al compagno sound designer, Matteo Ceccarini. "Vorrei gridarlo al mondo - dice -. E' come essere innamorati: sono felice". E il matrimonio arriverà... Forse.

Sul nome i due scherzano, non vogliono ancora dirlo, ma si divertono a prendere in giro la gente. A chi lo chiede loro rispondono: "Caronte come il traghettatore delle anime dell'Inferno dantesco, piuttosto che Arcibaldo, Patroclo". Se la ridono: "Dovrebbe vedere le facce: nessuno osa dire che si tratta di nomi assurdi, cercano di far finta di niente".



Eva racconta la sua esperienza: "Ho passato l'infanzia a sentirmi dire 'puttana Eva' e 'porca Eva'. A quell’età lo trovavo scomodo. Oggi sì, mi piace tanto". Per quanto riguarda il "bi-cognome": "E' una legge giusta - spiega l'attrice - ma per il momento avrà quello del padre. In caso, poi, potrà decidere lui. Entrambi abbiamo un cognome lungo, ho pensato a questo povero bambino alle elementari costretto a scrivere ogni mattina 'Ceccarini Riccobono'".