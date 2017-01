Kelly Brook sui social è... senza veli!

10:19 - Baci, coccole e foto hot. E' questo il leitmotiv social della formosa Kelly Brook che tra un selfie e un bacio al fidanzato David Mcintosh regala scatti ad alto tasso erotico. Eccola, nuda e bellissima, col seno coperto dai capelli e gli occhi chiusi mentre si lascia baciare dal sole. La futura sposa sa bene come tenersi stretta la sua dolce, e aitante, metà...

Famosa per il suo décolleté esagerato e le sue forme generose, Kelly Brook non smette di provocare nemmeno quand'è tra le braccia del suo David. Anzi... In fondo, all'ex marine dal fisico scolpito la cosa non dispiace e così insieme scattano selfie provocanti che mettono in evidenza il corpo di entrambi. Sarà per questo che le ha chiesto di sposarlo? In attesa di celebrare il sì, i due si divertono tra appuntamenti mondani e barbecue con gli amici, tra tenerezze e baci appassionati...



Quel che è certo è che la foto che la vede nuda, coperta solo dai capelli e da un abile gioco di gambe, ha lasciato soddisfatti tutti i suoi fan. I commenti piccanti si sprecano e anche le allusioni... Lei, maliziosa, non risponde, limitandosi a postare altri scatti mozzafiato: seno in primo piano, capelli sciolti e tanta voglia di piacere...