Attacco con coltello in metro a Lione, 4 feriti

L'aggressore, in precedente ricoverato in ospedale per disturbi psichiatrici, è stato fermato, le persone coinvolte non sono in gravi condizioni

L'aggressore è stato fermato, secondo quanto si apprende dalla prefettura. I quattro feriti non sono in gravi condizioni, due di loro sono stati colpiti da coltellate all'addome, gli altri alle braccia.

Nei confronti dell'aggressore è stata aperta un'indagine per tentato omicidio volontario. L'uomo, un 27enne, stando a quanto emerso, era già stato ricoverato in passato in ospedale per disturbi psichiatrici. I testimoni hanno escluso che abbia pronunciato parole di tipo ideologico o religioso quando ha aggredito le vittime. L'aggressione è avvenuta in un vagone fra le stazioni Oullins e Charpennes, ma già in precedenza era stato notato sui marciapiedi della metropolitana per un comportamento strano.

Secondo un portavoce del servizio d'ordine della metro, il vagone era pieno al momento in cui l'uomo è entrato in azione. Subito dopo gli accoltellamenti, ha tentato di sbarazzarsi dell'arma, un coltello a scatto, che gli è poi stato trovato addosso, insieme con un passaporto. Trasportata in ospedale anche una donna in stato di shock che ha assistito all'aggressione. Per i fatti, non è stata coinvolta la procura antiterrorismo.