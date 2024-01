Francia, automobile si lancia contro un blocco di protesta degli agricoltori: uccisa una donna, feriti marito e figlia

Intanto però, all'indomani di una riunione senza grandi risultati con il governo, il movimento di protesta si estende a nuove strade e autostrade. Nella notte tra lunedì e martedì, una trentina di trattori con rimorchio hanno bloccato la circolazione sull'autostrada A7 in entrambi i sensi, tra Lione e Valence, nel centro del Paese. Molto pesanti i disagi per gli automobilisti, con deviazioni su strade alternative dove si sono formate lunghe code.

Altre proteste stanno bloccando intanto l'autostrada A64 e l'A63, nei Pirenei francesi. Resta per il momento possibile l'accesso alla Spagna, mentre l'A62, in Aquitania, nel sud-ovest del Paese, rimane bloccata da una decina di trattori.

I motivi della protesta

Gli agricoltori si lamentano per essere stati sommersi dalla burocrazia e per aver visto peggiorare il loro tenore di vita. Tra le rivendicazioni principali ci sono semplificazioni amministrative, no ai nuovi divieti sui pesticidi, stop agli aumenti del prezzo del gasolio per i trattori e i veicoli agricoli, indennizzi immediati per le calamità naturali e piena applicazione della legge per una migliore retribuzione dei lavoratori agricoli da parte di industriali e grandi distributori.