Francia, riforma delle pensioni: nuova giornata di proteste ma adesioni in calo

In Francia l''undicesima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni fa segnare una flessione nel numero di manifestanti.

Secondo le stime riportate dal quotidiano Le Figaro, in tutto il paese sono in piazza 118mila manifestanti contro i 153mila del 28 marzo e i 277mila del 7 marzo, giornata record per la protesta. Il nuovo segretario della Confederation generale du travail, Sophie Binet, però non si arrende, e spiega che di fronte alla "rabbia profonda" contro la riforma previdenziale, il governo "agisce come se niente fosse" e "vive in una realtà parallela".