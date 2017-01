Jessica Mazzoli, ex di Morgan, in love con Riccardo Satta, fratello di Melissa

10:20 - Mentre Morgan veste per la prima volta i panni di papà, anzi di mammo, con la figlia Lara, Jessica Mazzoli, sedotta e abbandonata dal cantante e mamma della piccola, sembra aver ritrovato l'amore e il sorriso con Riccardo Satta, fratello dell'ex velina Melissa.

L'ex concorrente di X Factor, 22 anni e il fratellino della futura signora Boateng, 38 anni, si sono conosciuti per caso in un parco giochi di Olbia, dove entrambi vivono a pochi metri di distanza, un parco dove le rispettive figlie giocano sempre insieme. Destini comuni e tante cose da condividere. A partire dal fatto che tutti e due sono single e con una figlia a carico. Il resto è arrivato naturalmente.



Jessica e Riccardo sono diventati inseparabili. Ad una festa di carnevale per bambini eccoli insieme, complici e intimi mentre giocano con le bambine e si divertono come una bella famiglia. Un nuovo inizio per la bruna ex compagna di Morgan, lontano dall'uomo che l'ha fatta soffrire e con il quale solo di recente c'è stato un riavvicinamento. Ma niente ritorno di fiamma, nel cuore di Jessica adesso c'è Ricki, con lui, la mora cantante di X Factor 5 potrebbe ricominciare a pensare ad una famiglia... allargata.