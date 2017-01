Morgan si scatena in discoteca

12:48 - Non lo ferma più nessuno. Morgan sembra tornato agli antichi splendori, anzi eccessi di gioventù. Prima di Jessica, prima della piccola Lara. E così eccolo in una discoteca a Genova, primadonna che si gode il bagno di folla osannante. Artista maledetto, eccentrico e trasgressivo, un bicchiere in mano, scatenato, forse già un po' alticcio, sicuramente allenato alla provocazione.

La scorsa settimana i vicini di casa sua a Monza avevano dovuto chiamare la polizia per mettere a tacere i rumori molesti provocati da grida e musica ad altissimo volume che provenivano dalla sua villetta. E a Pitti Uomo qualche giorno fa, Marco Castoldi, in arte Morgan, si è presentato impellicciato ed eccentrico più del solito. Un bel colpo per l'agiata e perbenista Brianza da cui proviene. Il suo personaggio però, in fondo, è sempre stato questo, sin dai tempi dei Bluvertigo e lui gli rende omaggio.



Non sono servite due figlie, una Anne Lou avuta dalla relazione quasi seria, quella con Asia Argento, durata ben 7 anni e nemmeno l'altra, la piccola Lara, nata nel 2012 da un'altra relazione, ben più breve e meno seria, quella con Jessica Mazzoli, concorrente di X Factor, per fargli mettere la testa a posto. Morgan perde il pelo, ma non il vizio e resta uno scatenato ragazzaccio, ormai over 40, dalla vita sregolata e spericolata. Non un brianzolo doc alla Virzì insomma o forse semplicemente l'altra faccia di quella Brianza ordinata e lavoratrice da "Capitale umano", la faccia di cui andare meno fieri.