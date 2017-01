Irina Shayk posa avvinghiata ad un altro

11:17 - Pantaloncini inguinali di pelle nera, reggiseno di pizzo, capelli sciolti e sguardo da gatta, Irina Shayk abbraccia un altro e sembra avere un'aria piuttosto civettuola. Niente paura, nessuno screzio tra lei e il Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, il giovane tatuato che si vede nelle foto è solo il modello scelto per posare insieme a lei in uno shooting...

Irina, però, sembra trovarsi a suo agio nell'interpretare la pantera sexy. Sarà per questo che è stata scelta, ancora una volta, come modella dal brand spagnolo XTI per promuovere la nuova collezione primavera/estate. Insieme al modello inglese Stephen James, che in quanto muscoli non ha niente da invidiare all'attuale fidanzato, la Shayk posa sexy e sfoggia le sue curve, avvolte in lingerie ad alto tasso erotico.



Ultimamente, gli scatti hot, sembrano essere diventati il leit motive anche nei suoi social. Eccola su Instagram, tra party e mise mozzafiato, mentre regala ai suoi fan inquadrature al cardiopalma, con décolleté in bella vista e "faccine" ammiccanti. Visto che Ronaldo non si decide a sposarla, Irina si gode la sua vita da fiancè senza risparmiarsi... Sarà il caso che il calciatore si sbrighi, prima che la russa prenda il volo!