Irene Cioni scopre il lato B

12:45 - Bikini striminzito che esalta le forme, lato B compreso, Irene Cioni regala uno show sensuale sul bagnasciuga di Milano Marittima. La bella velina bionda gioca a pallavolo e fiera dei suoi vent'anni mostra un fisico al top, con tanto di addominali scolpiti. Nessuna traccia invece del fidanzatino, che sia tornata single? Lei intanto sorride a Luca Onestini, Mister Italia 2013..

Irene si gode le meritate vacanze ed è pronta a tornare sul banco di "Striscia la Notizia" in autunno dove è stata confermata con la collega Ludovica Frasca. Ma non rinuncia a tenere in allenamento il fisico, con sport da spiaggia e sane nuotate. Mentre la velina mora è stata avvistata con Luca Bizzarri, la Cioni da qualche tempo non si fa più fotografare in compagnia del fidanzato storico. In vacanza, intanto, si diverte con un belloccio: solo amici o nuova fiamma?