Luca Bizzari e la velina mora in love

09:46 - Coppia a sorpresa dell'estate 2014 Luca Bizzarri e Ludovica Frasca. Il conduttore è stato immortalato sulle pagine di Chi insieme alla velina mora durante una fuga romantica Oltremanica. Sorridono e camminano mano nella mano, felici e innamorati, senza paura di mostrarsi ai flash, in una passeggiata per le vie di Oxford.

Luca e Ludovica sono stati beccati all'uscita dal loro albergo, il Malmaison Oxford, dove hanno trascorso un weekend d'amore. La scusa del viaggio pare sia stato uno stage intensivo in lingue inglese, ma in realtà i due pare abbiano approfondito la loro amicizia. E così eccoli sbucare mano nella mano come due fidanzatini innamorati.



Ludovica, studentessa universitaria, prima di sgambettare sul bancone di Striscia, è stata finalista a Miss Italia 2012. Bizzarri è impegnato in un progetto professionale con il compagno di lavoro Paolo Kessisoglu.