Ilary Blasi e Francesco Totti, passione sulla neve

09:42 - Un bacio a fior di labbra che lascia intendere la passione e l'intesa di una coppia ormai consolidata. Ilary Blasi e Francesco Totti si sono concessi qualche giorno di relax sulla neve in compagnia dei loro figli e di alcuni amici, meritato riposo dopo le fatiche in tv e sul campo. Non sono mancati i momenti tete-à-tete però, dove la coppia si è lasciata andare a qualche dolce effusione...

Lontano da chi li vuole in crisi spesso e volentieri, Ilary e Francesco sono una coppia serena. Il capitano, comparso a sorpresa a Ortisei, dove la conduttrice stava trascorrendo la settimana bianca con i figli, dimostra di avere per lei ancora quelle piccole attenzioni che sono il segreto di ogni matrimonio felice. Paparazzati dai fotografi di Chi mentre passeggiano insieme la coppia, sposata dal 2005, sorride spensierata e nulla sembra poter turbare questo equilibrio.



Insieme sulle piste a fare il tifo per la prima gara dei loro piccoli, la Blasi e Totti si sono comportati come farebbe qualunque genitore orgoglioso. E il pettorale di Cristian con il numero 10 fa brillare gli occhi a papà Francesco...