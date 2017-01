18 maggio 2014 I calciatori in estate vanno a nozze Da Riccardo Montolivo con Cristina De Pin a Mauro Icardi con Wanda Nara, guarda quanti giocatori si sposano in questi mesi caldi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:06 - Quest'estate sbocciano un sacco di fiori d'arancio nel mondo del calcio. Ad aprire le danze saranno Cristina De Pin e Riccardo Montolivo che coroneranno il loro sogno d'amore il prossimo 22 maggio. A seguire, a raffica, le nozze di Bernardo Corradi con Elena Santarelli, Massimo Ambrosini con la storica compagna Paola, Giorgio Chiellini e la sua Carolina. Ma non solo.

C'è chi ha scelto di anticipare il fatidico sì prima dei Mondiali come Montolivo. Il calciatore del Milan sposerà la ex playmate durante una cerimonia romantica e sontuosa sul lago Maggiore. Qualche giorno dopo sarà la volta di Corradi e della Santarelli. Il loro sì è annunciato da parecchio tempo e si prevede una festa da mille e una notte nelle campagne senesi il prossimo 2 giugno. Poi toccherà all'attesissimo sì di Mauro Icardi, in forza all'Inter, con Wanda Nara. Il loro chiacchierato fidanzamento, dopo la separazione da Maxi Lopez, culminerà con un sì in grande stile. Il 21 sarà la volta di Massimo Ambrosini, della Fiorentina, che impalmerà Paola.



Dopo i Mondiali, invece, sarà il turno di Giorgio Chiellini. Il calciatore della Juventus sposerà Carolina Bonistalli il 18 luglio. Sempre in estate, ma in Slovacchia, sono previste le nozze di Marek Hamsik, centrocampista del Napoli, con Martina Franova. Bisognerà attendere invece il 2015 per veder convolare a nozze Ignazio Abate, difensore rossonero, e Valentina Del Vecchio.