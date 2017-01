Gli angeli hot di Victoria's Secret

14:10 - Meglio la mora o la bionda? Non è facile scegliere tra le due modelle dalle gambe chilometriche. Sono statuarie e bellissime sia Alessandra D'Ambrosio sia Brehati Prinsloo. I due angeli hot del brand di intimo hanno presentato pochi giorni fa la nuova collezione di costumi su un meraviglioso rooftop con piscina.

Bellissime e divertenti, le due hanno posato come delle vere dive. Anche perché, ormai, di Angeli e shooting se ne intendono. Soprattutto la Ambrosio: la sua prima sfilata per la scuderia di lingerie nel 2000 e da allora non è mai stata messa in panchina. Fresca di debutto come stilista con la collezione "ALE", la brasiliana ha dimostrato di avere ancora molto da dare e parecchi assi nella manica.



Brehati Prinsloo, invece, è fresca di anello di fidanzamento. Il matrimonio con Adam Levine, front man dei Maroon 5, si avvicina e lei sfoggia l'anello di fidanzamento particolarmente orgogliosa. Curve mozzafiato, la namibiana secondo il sito models.com è la numero 31 nella classifica delle 50 migliori modelle al mondo. Mica male per un Angelo...