Alessandra Ambrosio, spacco e scollatura hot

15:31 - Alessandra Ambrosio, la super top brasiliana angelo di Victoria's Secret, sfoggia una mise mozzafiato al party di Carnevale di Sao Paulo. Sensualissima, avvolta in drappi di tessuto chiffon fucsia, l'Ambrosio delizia gli invitati con uno spacco che lascia intravedere le lunghe gambe toniche. Non solo... Il drappeggio sul davanti del vestito mette in bella mostra anche il suo prosperoso décolleté.

Divertita, la modella cammina e sfila con la grazia che le appartiene ma non si dimentica di ammiccare ai fotografi. Sensuale e bellissima, l'Angelo sa come incantare chi la guarda. Seno e gambe in vista, sguardo civettuolo e fiori tra i capelli, Alessandra era di ottimo umore, nell'atmosfera che ben conosce in un party a tema che l'ha vista protagonista di bellezza e fascino.