Gigi Buffon-Alena Seredova: dopo la crisi, via alla separazione

12:20 - La separazione ci sarà. La crisi tra Alena Seredova e Gigi Buffon è tutt'altro che superata, come avevano fatto pensare gli scatti insieme di qualche giorno fa. Lo annuncia sul social Verissimo TV e lo conferma il settimanale Chi, che riprende l'indiscrezione. Intanto Alena mette l'oceano tra sé e il portiere juventino...

Volata a New York con i bambini e senza Buffon, la Seredova si prende una pausa dai problemi di casa e su Instagram posta gli scatti della sua mini vacanza tra la Grande Mela e Miami. Intanto, oltreoceano, come si legge su Chi, Gigi si sarebbe concesso una fuga romantica a Parigi con l'amica "pericolosa", Ilaria D'Amico. Rumors che però non trovano per ora nessuna conferma.



Cosa succederà adesso è tutto da scrivere ancora. Verissimo parla di una possibile separazione alla francese, lontano dal clamore mediatico, ovvero una sorta di "divorzio spirnt", con firma davanti a un cancelliere, senza ulteriori formalità o udienze. Il settimanale Chi conferma che il portiere della Nazionale vive ancora fuori casa. Tutto da vedere insomma, tutto da verificare. In “gioco” c'è una delle partite più importanti della loro vita, sia per Buffon, sia per la Seredova.