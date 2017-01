Gigi Buffon e Alena Seredova di nuovo insieme e sorridenti

10:54 - Alena Seredova e Gigi Buffon insieme e sorridenti, come non si vedevano da tempo. Lontano dai rumors che li volevano in crisi, sempre smentita però dai diretti interessati, la coppia passeggia felice in compagnia dei figli come mostrano le foto di "Chi". Alena lo aveva sempre detto: "Tra me e Gigi non ci sono problemi" e queste foto sembrano darle ragione.

Il portiere della Juventus e la modella ceca sono andati insieme a prendere i bambini a scuola e hanno trascorso il pomeriggio in giardino a giocare con loro, con papà Gigi che spingeva l'altalena, sereno come non si vedeva da tempo. Cena in pizzeria e poi via, a casa, a bordo della macchina di Alena, come una vera famiglia unita.



Niente più pettegolezzi, quindi. Le voci che li davano in crisi e vicini alla separazione sono lontane. Alle malelingue non resta che guardare le foto, di loro insieme, e ricredersi: l'amore tra Gigi e Alena continua.