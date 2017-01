Fanny Neguesha, pigiama party sexy

11:25 - Starà pure con una modella giovane e bionda ma a giudicare dalle foto social di Fanny Neguesha, Mario Balotelli si è lasciato scappare davvero un bel bocconcino. Corpo sexy e forme sinuose, la modella belga dalla pelle mulatta posa in pigiama, con una canotta bianca che a stento trattiene il seno abbondante. Un tocco tenero con l'orsacchiotto fra le gambe anche se la foto sembra il preludio di una notte di passione...

Dimenticato Mario Balotelli, almeno così pare, la bella Fanny ha ripreso ad allietare i suoi follower con selfie bollenti e scatti... piuttosto intimi. Dalla lingerie bianca indossata per dormire alla canotta da cui sembra fuoriuscire il seno l'ex di Balo non sembra rimpiangere i tempi in cui era fidanzata e molto vicina alle nozze. Anzi, si diverte a provocare postando foto dove indossa abiti mozzafiato dalle scollature decisamente generose...



Come sia andata davvero non si sa, come sempre i due si sono limitati a "cancellarsi" dai rispettivi social e a lasciar parlare il gossip. Pare però che lei abbia trovato un profilo del calciatore dove le foto in compagnia di altre donne erano all'ordine del giorno e stanca di perdonarlo ha deciso di lasciarlo. Lui, senza troppo rancore, è partito per Liverpool e lei per Parigi, dove ha girato qualche shooting e si è rimessa al lavoro... La vita continua per entrambi. Fanny però sembra destinata ad un futuro molto piccante...