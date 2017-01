Mario Balotelli, bye bye Fanny... c'è già un'altra

13:11 - "No more Fanny for Mario Balotelli", niente più Fanny per Balo. Titola così il Sun, confermando le voci che da giorni circolavano in Italia, tra l'attaccante del Liverpool e la fidanzata è finita. "The italian stallion", come lo definisce il tabloid inglese, avrebbe già dimenticato la sua promessa di matrimonio fatta a giugno a Fanny Neguesha e sarebbe già impegnato in un'altra "story" con una misteriosa modella.

L'Inghilterra del resto ha sempre avuto un effetto "eccitante" sugli ormoni di SuperMario. Ai tempi del Manchester United il bomber collezionava modelle e pornodive come fa ora con le auto, da Sophie Reade and Tabby Brown, prosperose e procaci starlette glamour del fashion world inglese, e tornato in terra inglese, per lui, ricomincia adesso la giostra di donnine al suo fianco.



Secondo il Sun, il calciatore avrebbe rivelato ad amici, proprio lo scorso week end, che la sua storia con la modella 22enne belga era finita e che stava già frequentando un'altra donna, una modella "dal fascino meraviglioso". Tutto questo a pochissimi giorni dal suo arrivo in Gran Bretagna. Lo stallone italiano, insomma non avrebbe perso tempo, tipi come lui perdono il pelo o nel suo caso cambiano pettinatura, ma non il vizio. Quel che è certo è che dai profili di Mario e Fanny sono spariti riferimenti ed immagini che riguardano la loro love story, i due si sono cancellati a vicenda. A Fanny resta l'anello di fidanzamento, un pegno senza più valore ormai, almeno così pare.