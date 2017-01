7 aprile 2014 Fanny Neguesha e Mario Balotelli, di nuovo fidanzati e insieme sui social Basta una foto per ricominciare la telenovela. E il "bad boy" sbarca su Instagram Tweet google 0 Invia ad un amico

12:06 - Mario Balotelli e Fanny Neguesha stanno insieme. Di nuovo. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore che sbarca ufficialmente su Instagram e posta una foto di loro due cinguettando polemico:"And Now what re you gonna say? - E adesso, cosa avete da dire?". La telenovela del tira e molla tra Balo e la modella continua a colpi di social...

Si erano lasciati qualche settimana fa e lei, in vena di rivincita, aveva iniziato a postare foto super sexy e messaggi, nemmeno tanto velati, sulle gioie di essere single. "L'importante è stare bene con se stessi" scriveva la modella, e intanto posava sensuale come non mai. Abitini mozzafiato, décolleté in bella vista e nemmeno un accenno alle "sofferenze" del cuore.



Saranno state le sue curve a far capitolare, ancora una volta, il bel Balo? Non è dato saperlo. Quello che importa è che il calciatore del Milan non solo si è finalmente creato un account Instagram ufficiale, con tanto di video che conferma che quello e solo quello è il vero profilo, ma ha anche sentito il bisogno di cinguettare subito uno scatto d'amore con la sua bella Fanny. E' ritornato il sereno... Chissa quanto durerà.