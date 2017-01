Fabio Galante a Miami si dà all'attacco

12:44 - Che fosse un latin lover si era capito ancora ai tempi in cui, lasciata Laura Freddi, si lasciava irretire dalla sensualissima Sarah Nile. Fabio Galante, classe 1973 e un fascino aumenta col passare del tempo, abbandonata la carriera calcistica si diletta a passare il tempo tra Formentera e Miami, in compagnia degli amici. E non solo. Con lui, in acqua, c'è un brunetta niente male dal costume decisamente... minimal!

Pose provocanti e un sacco di risate, tra i due sembra esserci una bella intesa. Inutile dire che Fabio non riesce proprio a staccarle gli occhi di dosso. Complice un micro costume che lascia il sedere tornito completamente nudo e un seno molto abbondante, la mora che si intrattiene con lui sembra avere tutte le carte in regola per sedurlo.



Insieme scherzano, si lasciano bagnare dalle onde e chiacchierano... Lui la prende anche per mano, un gesto quasi intimo che pare sottolineare una certa confidenza. Lontano dai rotocalchi da qualche tempo, Fabio dimostra di non aver perso affatto il suo tocco magico. Lui, con il suo savoir faire, le conquista tutte.