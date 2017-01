Eva Riccobono, un pancione da piscina

12:46 - Non rinuncia a nulla Eva Riccobono. Il pancione cresce, e si vede, ma lei continua a fare sport e a lavorare. Sempre splendida, con quella bellezza eterea che l'ha resa famosa, la modella si concede qualche scatto social per condividere con i suoi fan la gioia della maternità.

Oltre al bebè si aspettano anche le nozze con il fidanzato storico Matteo Ceccarini. I due, sempre molto riservati riguardo la loro vita privata, non commentano e si limitano ad apparire sempre affiatati e sorridenti. Il pancino cresce, ormai la modella è al sesto mese, e così tra allenamenti in piscina - con tanto di primo piano in costume premaman - e shooting da copertina, la Riccobono si gode la sua prima gravidanza nel migliore dei modi. Nessuna rinuncia, nessun red carpet saltato, solo tanta voglia di scoprirsi in questo nuovo ruolo di mamma.