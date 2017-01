Eva Riccobono in topless per GQ

Scatti bollenti in lingerie fetish

5/10/2012

"Dopo anni che gli sfilavo davanti in lingerie, al mio fidanzato non frega più che io giri mezza nuda per casa", così Eva Riccobono, modella, attrice, conduttrice tv, commenta gli scatti ad alto tasso di erotismo di GQ in cui posa in topless davanti a uno specchio e sensualissima in lingerie fetish in pelle nera. Algida, sexy e bellissima.

foto Gq

Eva contro Eva, perché lei è una donna dalla doppia personalità. Palermitana, ma con mamma teutonica, bionda, magra, ambigua, un "bidone mangia tutto", come la definiscono gli amici, che la chiamano anche "schizzo", diminutivo di schizofrenica. E poi "goffa, sboccata", come si definisce lei stessa, eppure sensuale ed elegante allo stesso tempo, con quelle lunghe gambe bellissime da modella, trasgressiva, passionale, ma anche semplice e "melassosa" . In amore la conquista il cervello e a letto "si eccita molto mentalmente".



Le perversioni? "Piccole cose, una frase, un odore, un sapore". Di Matteo Ceccarini, il suo fidanzato è innamoratissima: ""Lui mi piace ancora, forse più di quando eravamo sempre a letto". Per sedurlo però ha smesso di girare in lingerie sexy per la casa, lui ci è abituato. Dopo questo servizio fotografico però potrebbe anche cambiare idea. Eva non è mai stata così sexy.