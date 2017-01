Emma Marrone, è arrivata l'estate

09:24 - Single e senza fidanzati in vista, Emma Marrone si mette in bikini e si concede un po' di relax a bordo piscina in una località di cui non fa il nome. Pancia piattissima, tattoo in vista e capelli bagnati sotto il sole. Anche per lei è arrivata l'estate...

La cantante sembra in ottima forma e lontana da tutti e da tutto si ricarica prima di tornare al lavoro: "È stato stupendo ... Ora però si ritorna a casa .. #EMMALIMITEDEDITION #TOUR #LAVORIINCORSO #COSEDAFARE", cinguetta. Al momento per Emma esiste solo il lavoro. Di uomini al suo fianco, dopo la fine della sua storia con Marco Bocci, nemmeno l'ombra. Solo un'estate fa la bionda reginetta del pop italiano si faceva paparazzare in Puglia, al mare con il suo bell'attore, che quest'anno invece sarà probabilmente in viaggio di nozze con Laura Chiatti. Strani casi della vita. Emma non sembra turbata dalle imminenti nozze dell'ex, il calore del suo pubblico e dei suoi follower al momento sono sufficienti a riscaldarle il cuore. Poi si vedrà.