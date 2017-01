Emma Marrone, bad girl in versione punk

13:26 - Capelli rasati e cresta bicolore bionda e nera. La riconoscete? E' Emma Marrone in versione punk, qualche anno fa, prima ancora del successo ad Amici. La cantante pubblica su Instagram uno scatto in bianco e nero con un taglio che certo non passa inosservato e cinguetta quasi malinconica: "When i was young... skin hair dream".

Acconciatura da vera "bad girl", taglio alla moicana e volto da teenager ribelle. L'ex allieva di Amici rivanga il passato e spulciando nell'album dei ricordi tira fuori proprio questo scatto quasi a voler ribadire che nell'animo lei resta comunque una "tosta" una bad girl appunto, determinata e grintosa, che tanto piace al pubblico. Poi rieccola nel presente, i capelli biondi, il ciuffo da un lato, e ancora dal parrucchiere e insieme all'amato fratello Francesco: “quanto ti posso amare?? uomo vero fratellone”. Emma condivide con i suoi fans passato e presente. Una vera star social.