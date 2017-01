Emma Marrone sul... water

12:14 - Le gambe e i piedi sul tappetino del bagno, le unghie dipinte. Emma Marrone posta un autoscatto in bianco e nero molto "intimo" e privato su Instagram. La cantante non specifica dove sia seduta mentre scatta dall'alto, ma per i suoi follower non c'è dubbio Emma è sulla tazza del water!

"Dettagli" cinguetta la Marrone e di dettagli in effetti si tratta, di vita molto privata. Come nella foto precedente in cui compare il suo volto a metà, i capelli bagnati, gli occhi socchiusi. Una fase di creatività figurativa per la bella popstar italiana? Intanto anche i paparazzi, che le stanno alle calcagna, non si lasciano sfuggire i dettagli. Come l'anello che Emma porta al dito, mentre è a pranzo con alcune amiche in un ristorante romano e che sarebbe la prova del fatto che c'è un nuovo amore nella sua vita. In realtà la cantante salentina ha sì dichiarato di essere di nuovo felice e innamorata... ma della vita. Il "lutto" post Bocci pare essere stato superato. E adesso Emma più che ad un nuovo amore pensa soprattutto ai sui numerosi impegni professionali e al suo successo, le uniche certezze per ora.