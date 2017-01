Emma Marrone suda in palestra

09:47 - Emma Marrone comincia l'anno in palestra. La cantante, reduce da un anno turbolento dal punto di vista sentimentale, visti i continui tira e molla con l'attore Marco Bocci, dà un colpo di spugna al passato e si butta a capofitto nell'esercizio fisico. Emma il sudore lo condivide con i fan di Facebook e il primo giorno dell'anno posta un video di se stessa in versione ginnica.

L'artista ha commentato le immagini scrivendo: "Nuovo anno, nuovi obiettivi. Io diventerò una runner!"



Allora via con esercizi per glutei, addominali e dorsali. La faccia di Emma non nasconde il dolore, anche se, a onor del vero, il videoclip è montato ad hoc...