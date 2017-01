Elisabetta Gregoraci, strip per Flavio Briatore

12:07 - Elisabetta Gregoraci improvvisa uno strip per Flavio Briatore. Prima si sfila i pantaloncini di jeans, poi si muove felina sul lettino accanto a lui... A Marina di Pietrasanta i due festeggiano sei anni d'amore e lei, maliziosa, svela le sue armi di seduzione. Con un corpo così a Mister Billionaire non rimane che "arrendersi"... e lasciarsi baciare.

Al Twiga Beach Club, di proprietà di Briatore, i due si coccolano come due sposi novelli. Il sì, però, l'hanno pronunciato sei anni fa come ha ricordato la stessa Gregoraci sui social. Il loro amore, a dispetto delle malelingue, prosegue a gonfie vele. Merito anche della costanza e delle attenzioni che Eli dimostra di avere per la sua metà. "Se decidi di stare con qualcuno devi anche prenderti cura di lui, devi renderlo felice" ha cinguettato sui social la Gregoraci. E le foto di Novella 2000 dimostrano la sua maestria nel mantenere fede a queste parole...



Strip improvvisato, ma pur sempre molto sexy, corpo mozzafiato e baci appassionati, la famiglia Briatore procede a gonfie vele. Chissà che prima o poi non arrivi un fratellino per Nathan Falco...