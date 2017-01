Elisabetta Gregoraci, acrobazie hot sul lettino

11:43 - Che Elisabetta Gregoraci avesse il fisico da sballo, si sapeva. Ma ora che si è tolta i vestiti e si è infilata il bikini le sue curve sono finalmente in bella mostra. Sulla spiaggia di Marina di Pietrasanta in Toscana, la moglie di Flavio Briatore si diverte tra bagni di sole, giochi con il piccolo Nathan Falco, qualche nuotata e acrobazie bollenti sul lettino con i flash puntati su un fondoschiena da cover.

Bacia il padre e abbraccia Flavio dividendosi tra gli uomini di casa con grandi sorrisi e romanticherie. Elisabetta Gregoraci sa fare la brava mammina e trasformarsi in un attimo in una moglie appassionata e bollente. In vacanza con la famiglia sfoggia i suoi bikini coloratissimi e striminziti che mettono in risalto il corpo palestrato e tonico. Sedere da incorniciare dai flash che non la perdono d'occhio un attimo e décolleté da passerella per la bella showgirl che si muove con naturalezza lasciando centimetri e centimetri di pelle nuda al sole. Uno spettacolo da non perdere...