Elisabetta Gregoraci nella vasca rimane coperta solo dalla schiuma

11:38 - Mani a coprire il seno, schiuma in abbondanza e il piccolo Nathan, che si nasconde la faccia, quasi non volesse apparire in foto. Ecco uno degli ultimi scatti postati dalla bellissima Elisabetta Gregoarci sul suo Instagram. A casa Briatore niente è "intimo", anzi. Tutto è, e deve essere, condiviso. E così il bagnetto con il figlio diventa uno scatto a dir poco memorabile...

Tra il lavoro e l'amore Elisabetta è una donna davvero fortunata. I due uomini di casa non le fanno mai mancare le attenzioni che si merita. Con Briatore hanno da poco festeggiato il compleanno insieme, con tanto di bacio "social" e cinguettio dolcissimo. Con Nathan, poi, ha un rapporto fatto di giochi, divertimento e preghiere della sera. Sì perché la Gregoraci su certe cose non scherza e ci tiene davvero ad essere una mamma presente.



Eppure, nonostante sia felicemente sposata da più di sei anni, Elisabetta non dimentica mai il suo lato sexy né la sua femminilità, divertendosi ad indossare mini abiti mozzafiato che mettono in mostra le sue gambe perfette. E, quando proprio non può farne a meno, regala ai suoi follower uno scatto quasi nudo, con le mani che coprono le sue curve bombastiche aiutate dalla schiuma. Nathan chiude gli occhi. I fan, invece, li spalancano...