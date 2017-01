Elisabetta Gregoraci, sedere d'acciaio

09:37 - Elisabetta Gregoraci si dà alla palestra... estrema! La moglie di Flavio Briatore, famosa per le sue curve mozzafiato e il suo sedere super tonico, condivide con i suoi follower gioie e... fatiche! Distesa sulla panca allena glutei e cosce con l'aiuto di una palla ben "serrata" tra i suoi muscoli d'acciaio...

Le foto sui social di Eli si sprecano... Tanto che è ormai arrivata a ben 130mila follower. Complice la sua semplicità, le scene di vita quotidiana e quegli scatti maliziosi con cui, ogni tanto, delizia i suoi fan. La sua vita, poi, è davvero "principesca". La Gregoraci si divide tra party mondani a Montecarlo e pranzi in famiglia, gite in gommone e selfie perfetti, senza mai dimenticarsi di rispondere ai suoi ammiratori, con i quali ormai ha un vero rapporto di fiducia.



Tra un allenamento e l'altro, poi, non mancano gli scatti in bikini. Il microslip sfoggiato in una delle ultime istantanee lascia davvero poco spazio all'immaginazione e i commenti si sprecano... Elisabetta sa come stuzzicare senza mai essere volgare, alternando foto mozzafiato con quelle tenere in versione "mamma". Una vera maestra dei social!