Elisabetta Gregoraci, sirenetta coccolata dai suoi uomini

11:56 - "Quello che mi riempie di complimenti e di belle parole è Nathan Falco. Mi dice sempre cose belle e io mi sciolgo come un cioccolatino". Elisabetta Gregoraci si racconta su "Settimanale Nuovo" che l'ha fotografata in Kenya mentre è in vacanza con tutta la famiglia. Fisico mozzafiato e movenze da sirena Eli si lascia coccolare dai suoi uomini che non perdono occasione per starle vicino.

Flavio Briatore l'abbraccia tenero e le sfiora le labbra, tra loro due la passione non sembra accennare a spegnersi nonostante la grande differenza d'età. Sposati dal 2008 a suggellare la loro unione era stato proprio l'arrivo di Nathan Falco, due anni più tardi. Il piccolo di casa fa il verso a papà e non solo nel coccolare la mamma: "Se faccio qualcosa che non va bene Nathan mi punta il dito contro e urla:"Sei fuoriii!", proprio come Flavio nel suo programma" confessa la Gregoraci.



Briatore la sua Eli non la fa certo scappare anche se lei ormai, alla vita mondana, preferisce la tranquillità casalinga, fatta di scatti social e momenti per loro. Certo, per rendere tutto perfetto ci vorrebbe un altro figlio, femmina magari. L'idea non dispiace a Lady Briatore che in diverse interviste ha dichiarato di sentirsi pronta per dare una sorellina a Nathan. Intanto, a Malindi, la Gregoraci pensa a rilassarsi e divertersi, tra barbecue di gamberoni, danze improvvisate e bagni in acque cristalline in compagnia di una stella marina. Sensuale e seducente, sempre col sorriso sulle labbra, la showgirl incanta le spiagge del continente nero in attesa di ritornare al suo lavoro in tv.