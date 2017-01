Elisabetta Gregoraci in vacanza è una sirena dalle curve perfette

12:45 - Una sirena dalle curve scultoree, nell'acqua trasparente della sua piscina Elisabetta Gregoraci posta uno scatto mozzafiato. Relax in Sardegna con tutta la famiglia e "special party" con ospiti d'onore come Seal e Andrea Bocelli al Billionaire. La vacanza dei Briatore è una vera e propria favola.

Gli scatti in bikini sono uno più bello dell'altro. Eli è abbronzata e le sue curve toniche e sexy meritano una standing ovation. Del suo Nathan Falco sembra letteralmente innamorata e tra baci e abbracci i due non si staccano un istante. Ma ci sono anche i bei momenti da trascorrere con la sorella Marzia, a cui Eli è molto legata e che non riesce mai a vedere viste le distanze e con le amiche. Una vacanza impegnata e splendente, come il suo sorriso, quello di una donna realizzata, bellissima e molto fortunata!