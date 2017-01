30 giugno 2014 Elisabetta Canalis, un lato B davvero "graffiante" e irresistibile Con un bikini super sexy che mostra una tigre in primo piano la bella showgirl sfoggia curve scultoree Tweet google 0 Invia ad un amico

10:13 - "#rooooar #Sardegna @supersuite ciao belliiiiii #Summer", cinguetta Elisabetta Canalis, anzi "ruggisce" su Instagram, postando un lato B, che si candida allo scettro di più sexy dell'estate. La bella showgirl in un micro bikini nero con una tigre in primo piano mostra curve perfette e super toniche in piedi sulla prua di una barca nella splendida cornice della sua Sardegna.

Dopo il viaggio-missione in Libano per l'Unicef l'ex velina è volata nella sua terra d'origine, dove è stata raggiunta anche dal compagno Brian Perri. Insieme i due, più innamorati che mai, sembrano davvero felici e Eli delizia i suoi follower con una serie di scatti mozzafiato.



Con le amiche o con Brian la splendida showgirl sorride sotto il sole sfoggiando le sue forme scultoree e scolpite in un bikini arcobaleno e ricordando il Pride 2014.



Una piccola vacanza per lasciarsi alle spalle il dramma recentemente vissuto della perdita del bambino e continuare a sorridere in attesa di ricominciare a pensare di mettere su famiglia con il suo chirurgo.