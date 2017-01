19 agosto 2014 Elisabetta Canalis: "Brian ha disegnato l'anello e ha chiesto la mia mano a papà" Tutti i particolari delle nozze con Perri svelate in un'intervista esclusiva di Chi Tweet google 0 Invia ad un amico

10:13 - "Ho chiesto a tuo papà il permesso di sposarti, e ora posso chiederlo a te: Eli, I wanna marry you. E mi ha dato l'anello". Anello disegnato da lui, "il più bello che io abbia mai visto". Elisabetta Canalis racconta emozionata a Chi i dettagli delle nozze con Perri, previste il prossimo 14 settembre. " Una storica tenuta nella campagna sarda, un immenso vigneto che stiamo allestendo per l'occasione. Non c'è hotel né ristorante, faremo tutto noi".

Dell'altro matrimonio, quello del suo ex George Clooney, non dice nulla se non un sincero:"Sono contenta per lui, ma per me esiste solo il mio matrimonio, il giorno più importante della mia vita, non ho tempo di pensare ad altro". Conto alla rovescia quindi per la bella ex velina, che presto convolerà a nozze con il suo chirurgo americano. La coppia è insieme dal dicembre 2013 e a giugno ha dovuto affrontare la terribile esperienza di un aborto spontaneo del loro primo bebè. Un evento che ha consolidato il loro amore al punto da fissare la data delle nozze per settembre.



Le nozze verranno celebrate il 14 settembre nella storica tenuta Sella Mosca vicino ad Alghero. "La funzione sarà in chiesa, amo la tradizione e mi sposerò con l'abito bianco, molto romantico", ha aggiunto la showgirl sarda nell'intervista esclusiva del settimanale. Si lascia andare l'ex velina e parla, finalmente, anche dei suoi ex, soprattutto di Bobo Vieri e George Clooney, un calciatore e un divo di Hollywood, due mondi apparentemente distanti tra loro. "Il paradosso è che ho più cose in comune con Brian che con gli altri. Sono figlia di un medico, come lui, siamo cresciuti nello stesso ambiente e con la stessa educazione. A 20 anni ho fatto una "deviazione" nel mondo dello spettacolo, ma sono rimasta la stessa. Con qualcosa di bello in più da raccontare. E' come se avessi fatto un viaggio e fossi tornata a casa".



Dopo le nozze Elisabetta resterà a vivere a Los Angeles: "Da quando stiamo insieme Brian si è imposto orari meno massacranti sul lavoro perché vuole avere ogni giorno del tempo per noi. Anch'io ho fatto un sacrificio, quello di restare a vivere lontana dal mio Paese".