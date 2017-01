Eleonora Pedron sui social è seminuda

11:15 - Eleonora Pedron stupisce tutti e mostra, sui social, il suo lato più sensuale. La compagna di Max Biaggi, ex Miss Italia dalla bellezza acqua e sapone, si trasforma in un'inaspettata gattina sexy. Gambe in primo piano, shorts inguinali e uno scatto intrigante che fa impazzire i fan. La domanda sorge spontanea: Eleonora indossa la lingerie? Il dubbio rimane...

Uno scatto malizioso, come quello in bianco e nero che ritrae la modella intenta a spogliarsi, con l'abito già slacciato sulla schiena mentre si toglie le scarpe. O ancora ripresa da dietro, mentre passeggia per i vicoli di Ibiza mostrando un lato B da capogiro incorniciato in dei pantaloncini molto succinti. La Pedron provoca, gioca e si diverte... Lei, sempre così schiva e riservata, sui social sembra perdere ogni inibizione.



Da quando con Max Biaggi è ritornato il sereno, l'ex Miss Italia non solo ha ritrovato il sorriso ma ha anche riscoperto la sua carica sexy. I selfie insieme si sprecano, i due sembrano voler mostrare al mondo quanto il loro amore sia tornato più forte di prima. "Finché ci sarà altro amore nell'amore, ci ruberemo il cuore all'infinito" aveva cinguettato la Pedron in occasione del compleanno della sua dolce metà. Intanto lei, con questi scatti, si diverte a "rubare" il fiato ai suoi fan...