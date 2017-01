Cristina Parodi, che bikini inaspettato

10:53 - "Scusate amici sono stata un po' silenziosa .... Ma ci voleva !!!! Ora torno" cinguetta Cristina Parodi in diretta dai Caraibi. La giornalista si è concessa una vacanza relax in compagnia di un'amica e regala ai suoi followers uno scatto in bikini. Pancia piatta e triangolino malizioso... Il seno sembra quasi voler sgusciare via e prendersi un po' di libertà.

Distesa sul bagnasciuga la Parodi sembra davvero una sirenetta. Sorriso smagliante, tipico di chi se la sta godendo in vacanza, panama in testa e cocktail in mano, Cristina sembra davvero divertita. Tramonti spettacolari e amica del cuore a fianco, questa vacanza ricorda le avventure del film Thelma&Luise. Lei, baciata dal sole e in forma perfetta, si comporta da brava giornalista e documentata tutto dal suo social preferito.



La Parodi, infatti, è una che di cinguettii se ne intende. Dalle foto sul set alle uscite in famiglia, dal mare alla montagna, nulla viene nascosto ai suoi fan che, ben contenti, commentano ogni suo post.