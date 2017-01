Costanza Caracciolo, finalmente l'estate!

12:27 - “Il primo sole non si nega a nessuno”, cinguetta Costanza Caracciolo su Instagam. Sdraiata a bordo piscina in quel di Forte dei Marmi, la bionda ex velina sfoggia le sue curve al top in un bikini floreale, che rende omaggio al suo fisico mozzafiato.

L'amore con Primo Reggiani, che da qualche mese è felicemente al suo fianco, l'ha resa ancora più bella e splendente e dopo il successo di Tiki Taka, trasmissione sportiva di Italia 1 di cui è stata il volto femminile, adesso la bella showgirl si concede un po' di relax al mare. Inseguendo l'estate fino a Forte dei Marmi Costy si mette in bikini anticipando la stagione marina a bordo di una piscina. Poi rieccola in alcuni scatti all'insegna della spensieratezza e dell'allegria insieme all'amica Benedetta Mazza. Un periodo davvero al top per la sexy ex velina. Momenti da ricordare e da immortalare con tanti selfie.