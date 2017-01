Primo Reggiani, baci sul collo alla sua Costanza Caracciolo

12:47 - Primo Reggiani è pazzo della sua Costanza Caracciolo. L'attore romano non riesce a staccarsi dalla sua dolce metà e così, tra un caffè e uno sguardo complice, le bacia il collo, incurante dei paparazzi appostati fuori dal bar della capitale. La storia, nata in sordina e lontana dagli sguardi indiscreti, procede a gonfie vele: i due sono proprio innamorati.

Lei, che da quando sta con lui fa la spola tra Milano e Roma, gioca con i capelli mentre lo guarda con gli occhi innamorati. L'attore intanto, di spalle ai fotografi, sembra intento a godersi la bionda in tutta la sua bellezza. Attratto dalle sue forme, oltre che dal sorriso dolcissimo, Reggiani si avvicina al collo della fidanzata e lo bacia. Un gesto che sottolinea la passione e l'intimità della coppia.



Sull'Instagram di Verissimo poi, c'è anche la foto col bacio. Loro però, sui social, non hanno ancora intenzione di mostrarsi. Insieme dallo scorso dicembre, l'ex velina e l'attore sembrano aver trovato il loro equilibrio al punto da non curarsi più né dei flash né delle chiacchiere: l'amore tra loro c'è e si vede.