Costanza Caracciolo e Irene Capuano, che coppie al mare!

10:14 - Coppie bellissime, il cast scelto per un siparietto a Fregene è davvero d'eccezione. Ci sono Costanza Caracciolo e Primo Reggiani che arrivano al mare a bordo di una moto, Irene Capuano e Francesco Arca che scende dall'auto scalzo. Non siamo sul set di una commedia d'amore, ma in una giornata di festa tra amici. Un pranzo frugale, qualche risata e qualche foto e poi via verso nuovi lidi.

Giacchino in pelle nera per la bionda ex velina e per la fidanzata di Arca, occhiali da sole e canotta grigia. Francesco sfoggia dei pantaloncini e niente scarpe, mentre Reggiani è in tenuta da biker. Coppie consolidate ma poco inclini alle foto social, si divertono sul litorale romano con un pranzo all'aria aperta e un po' di sole. Arca intrattiene anche qualche bambino di passaggio, confermando ancora una volta la sua voglia di paternità. Per Irene qualche rotondità sospetta, che il desiderio si stia avverando?