Claudia Galanti, balletto hot a bordo piscina

11:41 - Claudia Galanti si mostra in una veste completamente nuova. Smessi i panni della signora bon-ton e della mamma premurosa, in vacanza con le amiche svela il suo lato più erotico. Movenze sensuali e mano proprio lì, la Galanti improvvisa un balletto hot degno delle performance della cantante Miley Cyrus. Il video, apparso su Instagram solo per qualche ora, è prontamente sparito...

La Galanti si muove seducente e un po' "spaccona", quasi divertita, salvo poi rendere tutto più piccante mimando una mano maliziosa che si muove sopra il costume... A girare il video una delle amiche insieme a lei ad Ibiza, dove la futura moglie di Arnaud Mimran ha deciso di festeggiare il suo compleanno. Party e balli fino al mattino sulle note del dj David Guetta, selfie ad hoc per i social, la Galanti in compagnia di Raffaella Zardo, Elisa Isoardi e altre soubrette, si gode i suoi 33 anni con tanto di torta decorata con un maxi "diamante" tutto da mangiare.



Del video hot, però, non c'è più traccia. La bella Claudia ha deciso di tenere per sé i dettagli più osé... Peccato però che Selvaggia Lucarelli abbia scovato il filmato "incriminato" e lo abbia ri-pubblicato nel suo blog, con tanto di frecciatine alla diretta interessata.