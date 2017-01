Claudia Galanti, struscio da mamma a Milano

12:09 - Mamma Claudia Galanti sbarca a Milano con tutta la banda. Come una chioccia con i suoi pulcini che la circondano e dipendono da ogni suo sguardo la showgirl compagna di Arnaud Mimran, passeggia per il centro del capoluogo lombardo tenendo tra le braccia l'ultima arrivata Indila, ma non si staccano un passo da lei nemmeno Tal e Liam. In vista della sua festa la Galanti abbandona gli outfit di gala e si concede un look sportivo con i suoi piccoli.

Un pranzo fugace con il compagno e una passeggiata a piedi con i bambini. Ovviamente non è sola, ma qualche tata la accompagna per le vie di Milano e l'aiuta a destreggiarsi con i piccoli. Ma tolti gli abiti da sexy diva Claudia pare indossare a meraviglia la veste da mamma tenera e premurosa.

Con disinvoltura, senza nemmeno portarsi la carrozzina al seguito, tiene tra le braccia il fagottino bianco che ricopre di baci e di coccole. Anche gli altri due bimbi sono al centro dell'attenzione della Galanti che per lo struscio in centro li ha vestiti di tutto punto, eleganti in bianco, come fossero diretti a una cerimonia.