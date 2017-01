Belen Rodriguez festeggia i suoi 600k

12:28 - Belen festeggia i suoi 600 mila follower e posta uno scatto, in mini abito Imperfect, lato B in vista, su cui ha sovrascritto il messaggio di ringraziamento: "Thanks for 600K" e poi "Grazie!! Notte a tutti...".

Regina dello showbiz e del web, la showgirl argentina è un asso piglia tutto. Dopo le "fatiche" fashion e gli ottimi risultati del suo marchio Imperfect alla Settimana della Moda, Belen torna a casa e festeggia i suoi successi social: 600 mila fan che la seguono sul suo profilo. E mentre aspetta l'estate per lanciare la sua nuova linea di bikini con la sorella Cecilia e di aprire una catena di negozi di coiffeur, lanciandosi così a pieno titolo nel mondo dell'imprenditoria, pare abbia anche detto sì alla conduzione di un programma su Italia Uno in cui avrà il compito di ricostruire da zero l’immagine a una giovane ragazza insicura, che si vede un po’ bruttina. Una vita intensa quella della sex symbol più amata dagli italiani, che però trova anche il tempo per volteggiare sull'altalena al parco con Santiago e per farsi una piccola operazione agli occhi ed eliminare miopia ed occhiali, come commenta lei stessa in uno scatto su Instagram: Vi vedoooo!!! #interventopazzesco! #vialelenti #vigliocchiali #libertà!! #grazieadanielmolinaro".