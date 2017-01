Belen, l'allenamento hot fa sudare i follower

11:18 - Finita la vacanza di relax a Ibiza, Belen è tornata ai suoi mille impegni milanesi. Primo fra tutti quello con la palestra che la tiene occupata al mattino prima di dirigersi sul set e in giro per shooting. Per allenare il fisico la showgirl argentina si fa seguire da un personal trainer, che condivide la lezione di burpess con i follower, distratti però dall'abbigliamento sportivo. Shorts intriganti e microtop che fanno sudare solo a guardarla!

Salti, flessioni, piegamenti. La Rodriguez non sta ferma un attimo e si destreggia alla grande in palestra: i video social ne sono la conferma. Pantaloncini sensualissimi che mettono in risalto le gambe affusolate e il fondoschiena perfetto, top che fatica a contenere il seno soprattutto sotto sforzo.



E dopo l'allenamento via di corsa “al lavoro” tra cinepresa e flash posa mettendo in mostra tutto il suo sex appeal. Ma la giornata della moglie di Stefano De Martino sembra non finire mai e allora Belen trova il tempo anche per una cena con gli amici, qualche coccola con il piccolo Santiago, un po' di chiacchiere con la sorella Cecilia o la cognata Adelaide. E dopo qualche ora di sonno si riparte. Dalla palestra.