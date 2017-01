Belen e Stefano, passione e sesso da spot

10:40 - Stefano che copre il seno nudo di Belen con il braccio e le sussurra all'orecchio, lei fissa con sguardo intrigante l'obiettivo. E' solo l'ultimo scatto che ritrae la coppia in atteggiamenti sexy per pubblicità. Belli, travolgenti, sensuali davanti ai flash. Che sia per strada o davanti alla cinepresa, durante uno shooting o nei momenti privati. La loro vita sembra un film da seguire puntata dopo puntata. Ma siamo sicuri che fili tutto liscio?

Se infatti il settimanale Chi pubblica le immagini intriganti della sensuale Belen con marito - insieme i due sprigionano un'incredibile energia e gli scatti dello spot per il profumo di John Richmond sono ad alto tasso erotico - Diva e Donna rilancia sottolineando come “la passione tra i due si stia spegnendo”.



E allora ecco per il settimanale diretto da Alfonso Signorini campeggiare una Belen irresistibile in costume da bagno, mentre sulla rivista Diva e Donna si legge che la showgirl è troppo stanca per De Martino. Riprendendo le parole del ballerino a Striscia che diceva: “Me l'hanno praticamente rapita... Se prima l'attività sessuale era scarsa, adesso è scomparsa, quindi volevo modificare il titolo del programma (“Come ti vorrei”) e scrivere: Come vorrei fare l'amore con mia moglie”.



E così lui si sfoga in palestra e lei cinguetta... Intanto entrambi festeggiano il primo compleanno di Santiago. Fino alla prossima puntata...