Baci da vip, guarda come si amano

11:19 - Dimmi come baci e ti dirò chi sei. A volte è solo un piccolo gesto d'affetto, altre è un vero e proprio momento di passione. Le coppie vip non si risparmiano e postano sui social i loro momenti più intimi. Dal bacio dolcissimo di Eleonora Pedron e Max Biaggi a quello decisamente più passionale di Belen e Stefano De Martino, ce n'è per tutti i gusti!

A volte il "selfie baciato" è il modo più semplice per comunicare ai propri follower l'inizio di una nuova storia d'amore. Ne sa qualcosa Guendalina Canessa che ha presentato il suo nuovo toy boy Nicolò Casini con uno scatto davanti allo specchio. Qualcuno, invece, fa del bacio un gesto simbolico dell'amore che li unisce da tempo. Ne sanno qualcosa Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, sposati dal 2008 ma ancora pieni di attenzioni l'uno verso l'altro. Tanta complicità anche tra Eleonora Pedron e Max Biaggi che, passato il momento di crisi, si mostrano più uniti che mai con un bacio appena accennato ma che vale più di mille parole.



Tenero e quasi "casto" quello tra Bianca Guaccero e marito, Dario Acocella, così come quello di Aida Yespica e Roger Jenkins. Faccia sorridente per il rapper Gué Pequeno che accetta volentieri il bacio sulla guancia della sua prorompente fidanzata Natalia Bush. Non perdono occasione di coccolarsi Federica Pellegrini e Filippo Magnini mentre Cecilia Rodriguez e Francesco Monte usano l'ascensore per immortalare i loro momenti più intimi. E se Valentina Vignali "stende" di baci il suo Stefano Laudoni, Cecilia Capriotti usa la più classica delle inquadrature per mostrare la felicità con il suo Gianluca Mobilia.



Scatto fugace in macchina per Candice Swanepoel e l'eterno fidanzato Hermann Nicoli. Niente foto social, non ancora almeno, per una delle coppie più paparazzate delle ultime settimane: Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. I loro baci, per ora, sono solo sulle riviste di gossip ma c'è da scommetterci che si rifaranno presto. Pieni di passione, invece, quelli della coppia social per eccellenza: Belen e Stefano De Martino. I loro baci sono famosi per essere sempre travolgenti anche se, a volte, stupiscono tutti augurando la buonanotte con uno scatto quasi "casto". Anche i Demartinez hanno bisogno di normalità a volte...