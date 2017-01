Asia Argento, sul décolleté spunta una collana-tattoo da mille e una notte

09:46 - Nuovo tattoo per Asia Argento, che si è regalata una collana tribale sul décolleté che non passa certo inosservata. L'attrice è rimasta sotto gli aghi per diverse ore, ma il risultato è valso il sacrificio. "Ieri all'International Tattoo Expo Roma, dopo 25 ore, penso che il tatuaggio sia finito" ha commentato soddisfatta su Instagram, a margine dello scatto che la vede sotto le "grinfie" del tatuatore Marco Manzo.

Dopo gli enormi tatuaggi floreali sui fianchi e l'angelo che spunta dalle parti intime, ora l'Argento ha deciso di decorare anche il décolleté con un gigantesco tribale. Forse Asia ha voluto imprimere sulla pelle l'importante cambiamento che sta affrontando nella vita.



Seguendo le orme di papà Dario, infatti, la figlia d'arte ha scelto di dire addio alla recitazione per dedicarsi esclusivamente alla regia. La nuova carriera è iniziata nel migliore dei modi per lei, visto che il suo film "Incompresa" è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione "Un Certain Regard".